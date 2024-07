Pluxee relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires 2024

(AOF) - Pluxee, ex-division d'avantages sociaux de Sodexo, a dévoilé un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 13,8% sur un an et de 17,9% en organique. L'entreprise introduite en Bourse le 1er février 2024 a bénéficié d'une solide performance tirée par l’Amérique Latine (+16,1%) et le reste du monde (+42,4%). L’activité Avantages aux salariés a généré un chiffre d’affaires opérationnel de 220 millions d’euros sur la période, en croissance organique de 15%.

"Cette dynamique positive est renforcée par l'annonce récente du projet d'acquisition en Espagne de Cobee, un acteur digital innovant des avantages aux salariés, en ligne avec notre stratégie M&A ciblée et disciplinée. Nous avons également finalisé notre partenariat stratégique avec Santander au Brésil et accélérons désormais l'intégration qui permettra à Pluxee d'accéder à plus d'1,4 million de clients B2B de son partenaire", a commenté Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.

Le groupe a relevé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2024 à environ 18% contre de 15% à 17% auparavant. L'objectif de marge d'EBITDA récurrent pour l'exercice 2024 et les objectifs financiers à moyen terme sont confirmés. Cette année, la marge d'EBITDA récurrent est attendue à 35% au moins, à taux constants, en incluant les coûts standalone.

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.