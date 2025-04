Pluxee rehausse son objectif de marge d'Ebitda récurrent sur l'exercice 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Au regard de notre solide performance au premier semestre, dans un contexte macro-économique incertain et volatile que nous suivons avec attention, nous relevons notre objectif de marge d'Ebitda récurrent pour l'exercice 2025 (+150 points de base, contre +75 points de base initialement), tout en réaffirmant nos objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires total et de Conversion de trésorerie récurrente ", a déclaré Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.

(AOF) - Pluxee a fait état d'un résultat net ajusté part du groupe de 107 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance de 10,5%. L'Ebitda récurrent s'affiche à 225 millions d'euros en hausse organique de 22,5%, faisant ressortir une marge de 35,4% contre 33,9% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo atteint 635 millions d'euros, en amélioration organique de 10,8%.

