Pluxee prend connaissance de la requête déposée par la Fiscalía Nacional Económica au Chili

Paris – le 27 mai 2026 // Pluxee (le « Groupe ») prend connaissance du dépôt d’une requête par la Fiscalía Nacional Económica (FNE), l'autorité de la concurrence chilienne, devant le Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), visant sa filiale Pluxee Chili. Cette procédure porte sur des présumées conduites anticoncurrentielles dans le secteur des avantages aux salariés au Chili entre 2013 et 2021.

La requête déposée par la FNE marque le début d’une procédure judiciaire devant le TDLC, laquelle comportera plusieurs étapes avant que le Tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.

Le Groupe va examiner le contenu de la requête afin de déterminer les mesures appropriées à adopter.

Pluxee reaffirme femement que la conformité et l’éthique des affaires constituent des principes fondamentaux du Groupe. Sa politique d'éthique et de conformité est régulièrement renforcée et s'appuie sur des formations et des contrôles dans tous les pays où il opère, afin d’en garantir la mise en œuvre dans la conduite professionnelle de l’ensemble de ses collaborateurs.

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l'engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d'engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S'appuyant sur une technologie de pointe et fort de l'engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d'un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

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