Pluxee place avec succès une émission obligataire d’un montant de 1,1 milliard d’euros

Paris : 27 février 2024 // Pluxee (le « Groupe ») annonce le succès de l’émission obligataire inaugurale pour un montant total de 1,1 milliard d'euros, consistant en une série d’obligations d’un montant de 550 millions d'euros d'une maturité de 4,5 ans avec un coupon de 3,50% et une série d’obligations d’un montant de 550 millions d'euros d'une maturité de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux du Groupe, y compris le refinancement d’une partie du crédit-relais existant d’un montant d’1,5 milliard d’euros conclu par Pluxee avec un syndicat de banques internationales dans le cadre de son spin-off du groupe Sodexo et de l’admission à la négociation de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Une demande d'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris à partir de leur date d’émission sera effectuée.

L’émission obligataire a été largement sursouscrite, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité de crédit de Pluxee, notée BBB+ (avec perspectives stables) par Standard & Poor’s.

Les banques (joint bookrunners) en charge du placement étaient BNP Paribas et Société Générale (agissant comme coordinateurs globaux), Citigroup, J.P. Morgan et Santander Corporate & Investment Banking ainsi que ING et CIC Market Solutions.

À propos de Pluxee

Présent dans 31 pays, Pluxee est un acteur international majeur du marché des avantages et de l’engagement des salariés. Pluxee accompagne les entreprises dans les enjeux d’attractivité, d’engagement et de fidélisation de leurs collaborateurs grâce à une offre étendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires aux avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, en passant par des solutions de motivation et de reconnaissance des salariés, ou de programmes d’aide publique.

S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants avec 36 millions de consommateurs.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses parties prenantes. Pour y parvenir, Pluxee accompagne le bien-être au travail des employés, en déployant ses activités en collaboration avec les communautés locales, et en contribuant à la préservation de la planète.

Pour plus d’information : www.pluxeegroup.com

Chiffres clés au 31 août 2023

22,8 milliard d’euros de volume d’affaires émis

1 052 million d’euros de chiffre d’affaires consolidé

Plus de 5 000 employés Présent dans 31 pays

Plus de 500 000 clients, plus de 1,7 million de commerçants et plus de 36 millions de consommateurs

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées telles que définies à l'article 7(1) du Règlement (UE) 596/2014 (Règlement sur les abus de marché).

Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement. Le présent communiqué de presse n’est pas destiné à être distribué dans les juridictions nécessitant une revue réglementaire préalable ou une autorisation aux fins de distribution.

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et ne prétend pas être exhaustif. Aucune certitude ne doit être accordée à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans ce communiqué de presse.

Ce communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre de vente de titres ou une invitation ou une incitation à investir dans des titres en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

