Pluxee : objectif de marge relevé pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Pluxee annonce relever son objectif de croissance de la marge d'EBITDA récurrent pour l'exercice 2025 à +150 points de base, contre +75 points de base initialement, et confirme ses autres objectifs annuels. Sur son premier semestre comptable, le groupe de solutions d'avantages et récompenses a vu son résultat net ajusté part du groupe augmenter de 10,5% à 107 millions d'euros, reflétant une marge d'EBITDA récurrent améliorée de 151 points de base à 35,4%. Son chiffre d'affaires total s'est accru de 7,2% à 635 millions d'euros, avec une croissance organique de 10,8%, en ligne avec l'objectif annuel d'une croissance à deux chiffres, soutenu par "une dynamique commerciale robuste dans toutes les régions".

Valeurs associées PLUXEE 21,0000 EUR Euronext Paris +12,84%