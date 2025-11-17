 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 354,30
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pluxee maintient des perspectives positives pour l'exercice 2026, après l'annonce d'une réforme du cadre réglementaire au Brésil
information fournie par GlobeNewswire 17/11/2025 à 07:00

Pluxee maintient des perspectives positives pour l'exercice 2026, après l'annonce d'une réforme du cadre réglementaire au Brésil

Paris : 17 novembre 2025 // À la suite de la publication d’un décret introduisant des modifications au Programme d'Alimentation des Travailleurs (PAT) au Brésil, Pluxee a évalué de façon détaillée les implications financières des mesures annoncées par le gouvernement brésilien, soit (i) l'instauration d'un plafond sur le taux de commission des commerçants, (ii) la réduction des délais de remboursement, et (iii) la mise en place de l'interopérabilité des titres repas et alimentation entre les émetteurs, ainsi que le calendrier d’application annoncé pour la mise en œuvre de ces mesures.

À ce stade, des incertitudes significatives persistent quant à la portée, à la faisabilité opérationnelle et à l'échelonnement des mesures annoncées par le gouvernement brésilien.

Dans ce contexte, le Groupe a décidé, pour l’instant, de s’appuyer sur les hypothèses les plus défavorables, reposant sur la mise en œuvre intégrale de la réforme selon le calendrier annoncé. Ce scénario intègre également un certain nombre de mesures de mitigation à déployer en fonction de l’applicabilité des mesures.

Compte tenu du phasage de ces mesures, qui commenceront à impacter les agrégats financiers à partir du milieu de l'exercice 2026, le Groupe révise ses objectifs financiers et anticipe désormais :

  • un Chiffre d'affaires total stable sur l’exercice 2026, par rapport à une croissance organique ‘high-single digit’ annoncé précédemment ;
  • une légère expansion organique de la Marge d'EBITDA récurrent sur l’exercice 2026, contre +100 points de base ;
  • un Taux de conversion de trésorerie récurrent d’environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.

Au-delà de l'exercice 2026, les mesures annoncées et le calendrier, s'ils étaient pleinement confirmés, continueraient d'impacter les agrégats financiers du Groupe au cours du premier semestre de l'exercice 2027. Pluxee anticipe un retour à une trajectoire de croissance durable et rentable à partir du second semestre de l'exercice 2027.

Comme indiqué précédemment, Pluxee envisage d'engager une action en justice, indépendamment et conjointement avec l’association professionnelle ABBT, à l’encontre de la mise en œuvre de ces mesures.

About Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des Avantages et Engagements des Salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une large gamme de solutions dans les domaines suivants : repas et alimentation, bien-être, style de vie, récompense et reconnaissance, et programmes d’aide publique. S’appuyant sur une technologie de pointe et plus de 5 600 membres d’équipe engagés, Pluxee agit en tant que partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C hautement interconnecté, composé de plus de 500 000 clients, de plus de 37 millions de consommateurs et de plus de 1,7 million de marchands. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg +33 6 03 30 46 98 cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com 		Analystes et investisseurs
Pauline Bireaud + 33 6 22 58 83 51 pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des fûts entreposés avant la vente aux enchères caritative des vins des Hospices de Beaune, à Beaune, le 20 novembre 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Vins: les enchères de Beaune sans records mais sur le podium de tête
    information fournie par AFP 17.11.2025 07:37 

    Les enchères caritatives des vins des Hospices de Beaune, Graal des plus grands connaisseurs de la planète, n'ont pas établi dimanche de nouveaux records, ralentissement des marchés oblige, mais ont engrangé le troisième meilleur résultat de leur histoire, notamment ... Lire la suite

  • Logo de Pluxee au siège social de l'entreprise à Paris
    Pluxee abaisse ses objectifs 2026 en raison du nouveau cadre réglementaire au Brésil
    information fournie par Reuters 17.11.2025 07:31 

    Pluxee a abaissé lundi ses perspectives financières pour 2026, évoquant le nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil. "À ce stade, des incertitudes significatives persistent quant à la portée, à ... Lire la suite

  • REXEL : Le mouvement reste haussier
    REXEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : Attendre un test du support
    TECHNIP ENERGIES NV : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank