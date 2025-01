Pluxee: le titre se distingue, Berenberg passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Pluxee enregistrait l'une des plus forte hausses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris suite à un relèvement de recommandation de Berenberg.



Vers 9h40, le titre de l'émetteur de titres restaurant gagne 0,7% alors que le SBF ne progresse que de 0,1% au même moment.



Berenberg indique avoir porté sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'à présent, tout en maintenant son objectif de cours de 30 euros, qui correspond à un potentiel de hausse de 35% par rapport au cours de clôture d'hier.



Dans une note sectorielle, l'intermédiaire financier estime que l'entreprise continue de bien avancer dans la réalisation de ses objectifs de moyen terme et que sa valorisation boursière actuelle fait plus qu'intégrer le risque d'éventuelles déceptions liés aux résultats.



En Bourse l'action Pluxee - introduite début 2024 - a perdu 39% l'an dernier, mais affiche un gain de plus de 18% depuis le début de l'année 2025.





Valeurs associées PLUXEE 22,40 EUR Euronext Paris +0,81%