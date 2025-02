Pluxee: la holding Bellon SA prévoit d'acheter des titres information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Bellon SA, l'actionnaire de référence de Pluxee , a annoncé lundi son intention de procéder à des achats d'actions du spécialiste des services prépayés, à hauteur d'un montant susceptible d'atteindre 100 millions d'euros.



Dans un bref communiqué, la holding familiale précise qu'il s'agit d'une opération à vocation patrimoniale, témoignant de sa confiance dans les perspectives de l'émetteur de tickets-restaurant.



A la fin 2024, l'entité détenue par la famille du fondateur du groupe de restauration Pierre Bellon contrôlait quelque 42,8% du capital de Pluxee et près de 60% de ses droits de vote.



Bellon SA a également fait part lundi de son intention de procéder à des achats d'actions du groupe de restauration collective Sodexo, l'ancienne-mère de Pluxee qui a pris son indépendance il y a tout juste un an.



Dans le sillage de ces annonces, l'action Pluxee cédait autour de 1% lundi matin, mais surperformait un marché parisien en baisse de 1,7% du fait du climat de guerre commerciale déclenché ce week-end par les dernières annonces de Donald Trump en matière de droits de douane.





Valeurs associées PLUXEE 22,46 EUR Euronext Paris +0,13%