Pluxee: la glissade continue, Goldman Sachs passe à la vente

(CercleFinance.com) - Le titre Pluxee accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120 lundi à la Bourse de Paris, victime d'une dégradation de recommandation de la part de Goldman Sachs.



A 14h00, l'action du groupe spécialisé dans les avantages aux employés recule de presque 5%, quand le SBF cède 0,3%.



Dans une note consacrée aux acteurs français des services prépayés, Goldman indique être passé à la vente sur le titre Pluxee, lui préférant celui d'Edenred qu'il continue de conseiller à l'achat.



Le broker américain explique plaider pour une approche plus 'sélective' vis-à-vis du secteur après la récente chute des deux titres, qu'il justifie par des inquiétudes d'ordre réglementaire, le ralentissement de la croissance et la baisse des taux d'intérêt.



Il estime en effet que Pluxee a été l'un des grands bénéficiaires de la remontée de l'inflation et du niveau élevé des taux d'intérêt, deux éléments appelés à s'estomper après avoir fortement contribué à sa croissance, de son point de vue.



Le courtier, qui estime que les prévisions du consensus pour 2025 et 2026 pourraient encore être trop ambitieuses, abaisse en conséquence son objectif de cours à 12 mois de 30,5 à 18 euros.



A la Bourse de Paris, le titre Pluxee recule de plus de 33% sur les six derniers mois.



De son côté, Edenred perd pas loin de 3% aujourd'hui, ce qui porte à plus de 25% ses pertes sur les six mois écoulés.





Valeurs associées PLUXEE 17,41 EUR Euronext Paris -3,28%