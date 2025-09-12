 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pluxee fait une acquisition dans la garde d'enfants en Inde
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 08:18

(Zonebourse.com) - Pluxee indique avoir signé un accord en vue de l'acquisition à 100% de ProEves, une entreprise indienne spécialisée dans les avantages aux salariés pour la garde d'enfants, ce qui lui permettra de renforcer son offre multi-avantages sur ce marché.

'Cette acquisition permettra à Pluxee de renforcer sa position en permettant aux entreprises d'offrir des avantages qui favorisent l'égalité hommes-femmes et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en Inde', explique le groupe français.

L'opération, entièrement financée par des ressources disponibles et sans impact significatif sur l'endettement, aura une contribution positive à la croissance organique du chiffre d'affaires total et à l'EBITDA récurrent de Pluxee dès l'exercice 2026.

Valeurs associées

PLUXEE
16,1700 EUR Euronext Paris +1,13%
