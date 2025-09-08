Pluxee et Edenred plongent, enquête sur le secteur des chèques-cadeaux en Turquie

Le logo d'Edenred (crédit photo : Edenred)
Pluxee PLX.PA et Edenred EDEN.PA reculent lundi à la Bourse de Paris après que l'autorité turque de la concurrence a ouvert une enquête sur les quatre plus grands fournisseurs de chèques-cadeaux du pays, dont font partie les deux groupes français.
Vers 14h30 GMT, Pluxee PLX.PA et Edenred EDEN.PA perdent respectivement 6,7% et 4,2%, le second ayant par ailleurs touché son plus bas niveau depuis septembre 2017 avant de réduire ses pertes.
La Commission turque de la concurrence a pris la décision d'ouvrir une enquête afin de déterminer si Edenred, Multinet, Pluxee et SetCard ont enfreint les règles relatives à la protection de la concurrence en se livrant à des pratiques telles que des offres collusoires, la répartition des clients et l'échange d'informations sensibles sur le plan concurrentiel, a précisé lundi l'autorité sur son site.
Les analystes de Jefferies soulignent que cette procédure représente un risque à moyen terme "en raison des amendes potentielles et du risque accru pour les opérations nationales respectives".
Si la Turquie ne représente respectivement que 2% et 4% du chiffre d'affaires opérationnel d'Edenred et de Pluxee, sa contribution s'est amplifiée en raison de l'hyperinflation qui touche le pays, explique le courtier.
(Rédigé par Diana Mandiá, avec Dimitri Rhodes, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer