SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 740,00
+0,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pluxee et Edenred plongent, enquête sur le secteur des chèques-cadeaux en Turquie
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 16:31

Le logo d'Edenred (crédit photo : Edenred)

Le logo d'Edenred (crédit photo : Edenred)

Pluxee PLX.PA et Edenred EDEN.PA reculent lundi à la Bourse de Paris après que l'autorité turque de la concurrence a ouvert une enquête sur les quatre plus grands fournisseurs de chèques-cadeaux du pays, dont font partie les deux groupes français.

Vers 14h30 GMT, Pluxee PLX.PA et Edenred EDEN.PA perdent respectivement 6,7% et 4,2%, le second ayant par ailleurs touché son plus bas niveau depuis septembre 2017 avant de réduire ses pertes.

La Commission turque de la concurrence a pris la décision d'ouvrir une enquête afin de déterminer si Edenred, Multinet, Pluxee et SetCard ont enfreint les règles relatives à la protection de la concurrence en se livrant à des pratiques telles que des offres collusoires, la répartition des clients et l'échange d'informations sensibles sur le plan concurrentiel, a précisé lundi l'autorité sur son site.

Les analystes de Jefferies soulignent que cette procédure représente un risque à moyen terme "en raison des amendes potentielles et du risque accru pour les opérations nationales respectives".

Si la Turquie ne représente respectivement que 2% et 4% du chiffre d'affaires opérationnel d'Edenred et de Pluxee, sa contribution s'est amplifiée en raison de l'hyperinflation qui touche le pays, explique le courtier.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Dimitri Rhodes, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

EDENRED
22,9400 EUR Euronext Paris -3,65%
PLUXEE
15,5000 EUR Euronext Paris -6,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2025 à 16:31:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

