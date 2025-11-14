Pluxee : dévisse sous les 14E, prochain objectif 12,5E ?
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:13
Valeurs associées
|13,7300 EUR
|Euronext Paris
|-3,72%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - Alstom : excellente performance commerciale, prévision de croissance organique relevée
(AOF) - Grimpant de 4,92% à 23,87 euros, Alstom enregistre la plus forte hausse du SBF 120 au lendemain de la publication de solides résultats au premier semestre de son exercice 2025/2026. Cette performance supérieure aux attentes s'accompagne du relèvement de ... Lire la suite
-
Le 14 novembre 2025 L'investisseur en Bourse se trouve aujourd'hui dans la même situation que l'automobiliste parti sur la route des vacances, qui vient d'apprendre que l'autoroute est fermée. Enfin, elle n'est pas totalement close, mais les panneaux indiquent ... Lire la suite
-
Quatre jours dans une cabane dans les bois, sans téléphone et sans un bruit: trois couples ont relevé le défi proposé par un office du tourisme suédois pour alerter sur les dangers de la pollution sonore et prôner les bienfaits du silence scandinave. Le projet ... Lire la suite
-
"Narco-terrorisme" : les États-Unis annoncent une nouvelle opération militaire en Amérique latine, des frappes possibles sur le Venezuela
Selon CBS News, des hauts responsables militaires ont présenté à Donald Trump différentes options pour des opérations au Venezuela, dont des frappes terrestres. Le ministre américain de la Défense a annoncé jeudi 13 novembre le lancement de l'opération "Lance du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer