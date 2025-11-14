 Aller au contenu principal
Pluxee : dévisse sous les 14E, prochain objectif 12,5E ?
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:13

Pluxee chute de -4% sous 13,7E, conséquence directe de la cassure du support majeur des 15,8E du 30 octobre 2024 : le titre inscrit un nouveau plus bas absolu (sous les 14,37E du 15 octobre) et la dernière oscillation entre 22E et 17,3E laisse craindre une glissade mécanique vers 12,50E


PLUXEE
13,7300 EUR Euronext Paris -3,72%
