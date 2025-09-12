 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 828,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pluxee : dévisse de -9%, enfonce le support des 15,8E
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 16:48

(Zonebourse.com) - Pluxee dévisse de -9% et enfonce le support majeur des 15,8E du 30 octobre 2024 : le titre inscrit un nouveau plus bas absolu à 14,95E et la dernière oscillation entre 22E et 17,3E laisse craindre une glissade mécanique vers 12,50E

Valeurs associées

PLUXEE
14,9900 EUR Euronext Paris -6,25%
