Pluxee: croissance organique de 11% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Pluxee affiche un chiffre d'affaires total en croissance de 4,3% à 310 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2025 par rapport à l'année précédente, mais en progression organique de 11,1%, en ligne avec ses objectifs annuels.



Cette croissance organique a été soutenue par la trajectoire positive du CA opérationnel (+11,1%, tirée principalement par les régions Amérique latine et reste du monde) et la croissance continue du CA issu du float (+10,8%).



'Tout en maintenant notre trajectoire de croissance organique à deux chiffres, nous avons également poursuivi l'exécution de notre feuille de route M&A', souligne Aurélien Sonet, le directeur général du groupe de solutions d'avantages aux salariés.



Pluxee confirme ses objectifs pour l'exercice 2025, à savoir une croissance organique à deux chiffres ('low double-digit') du chiffre d'affaires total et une augmentation de la marge d'EBITDA récurrent de +150 points de base (à taux constants).





