Pluxee conteste des mesures du gouvernement brésilien
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 07:43
Le groupe se dit inquiet 'quant au fait que de telles dispositions pourraient compromettre la pérennité du PAT, avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non-conformité et une position de crédit déséquilibrée en particulier avec les clients publics'.
Les mesures annoncées par le gouvernement brésilien, qui prendraient effet au plus tôt dans 90 jours, porteraient selon lui atteinte aux relations commerciales privées et restreindraient la capacité des émetteurs à innover et à rester compétitifs.
Une fois le décret publié et en tenant compte de la période de transition, Pluxee procédera à une analyse approfondie des implications financières potentielles ainsi que du plan de mitigation associé, et communiquera en temps voulu.
Valeurs associées
|14,4200 EUR
|Euronext Paris
|-7,56%
A lire aussi
-
Le géant allemand de la santé et de l'agrochimie Bayer a limité sa perte nette à 963 millions d'euros au troisième trimestre, contre 4,18 milliards un an plus tôt, en restant grevé par d'importantes provisions pour litiges notamment aux Etats-Unis. Les provisions ... Lire la suite
-
PIB : le gouverneur de la Banque de France confirme la bonne tenue de la croissance française en 2025 et en 2026
"L'économie française est plutôt résiliente", s'est félicité le gouverneur de la Banque de France. Après une bonne performance surprise cet été, le Produit intérieur brut (PIB)devrait continuer sa progression au quatrième trimestre selon une enquête mensuelle de ... Lire la suite
-
* LVMH LVMH.PA - TD Cowen relève son objectif de cours à 685 euros contre 550 euros; HSBC relève son objectif de cours à 725 euros contre 625 euros. * ARKEMA AKE.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif ... Lire la suite
-
* LVMH LVMH.PA a annoncé mercredi la prise d'une participation minoritaire par sa division Montres dans la manufacture suisse de mouvements La Joux-Perret. * EDENRED EDEN.PA a déclaré mercredi avoir pris acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer