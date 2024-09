Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: acquisition de Cobee finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Pluxee annonce avoir finalisé l'acquisition de Cobee, un acteur 'digital native' espagnol des avantages aux salariés, ayant obtenu l'approbation nécessaire des autorités réglementaires locales à cette opération annoncée le 12 juin dernier.



Cobee sert plus de 1.500 clients et 100.000 consommateurs salariés à travers une offre qui comprend plus de 12 produits tels que les titres restaurants, la formation, l'assurance santé et l'assurance-vie, le bien-être physique et des remises pour les salariés.



La transaction devrait avoir un impact neutre sur l'EBITDA récurrent et le flux de trésorerie disponible de Pluxee sur l'exercice 2025, puis contribuer positivement à la marge d'EBITDA récurrent et au résultat net à partir de l'exercice 2026.





Valeurs associées PLUXEE 19,16 EUR Euronext Paris -0,48%