Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plusieurs morts dans des affrontements au lendemain de la présidentielle en Côte d'Ivoire Reuters • 01/11/2020 à 13:47









ABIDJAN, 1er novembre (Reuters) - Plusieurs personnes ont péri et de d'autres ont été blessés en Côte d'Ivoire où se déroulait samedi le premier tour d'une élection présidentielle boycottée par une grande partie de l'opposition. "Des jeunes gens ont ouvert le feu sur d'autres jeunes gens", a expliqué Germain N'Dri Koffi, maire de Tiebissou, une commune du centre du pays, bastion de l'ancien président Henri Konan Bedié, adversaire du président sortant Alassane Ouattara. Sans fournir de précisions, Pascal Affi N'Guessan, un autre opposant, a fait état d'une douzaine de morts. Les électeurs ivoiriens étaient confrontés samedi à un choix familier. Après avoir d'abord déclaré en mars qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, le président sortant Alassane Ouattara a finalement décidé de se représenter après la mort soudaine de son successeur désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en juillet dernier. (Aaron Ross, Ange Aboa et Loucoumane Coulibaly; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.