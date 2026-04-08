Plus Therapeutics progresse grâce à l'octroi par la FDA de la désignation de médicament orphelin pour un traitement contre le cancer du cerveau chez l'enfant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Plus Therapeutics PSTV.O augmentent de 15 % à 3,36 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que la FDA a accordé la désignation de médicament orphelin au médicament expérimental reyobiq pour les gliomes malins pédiatriques, un cancer du cerveau rare et agressif chez les enfants, qui est difficile à traiter uniquement par la chirurgie ou la chimiothérapie

** La société indique que le reyobiq délivre des radiations ciblées directement dans les tumeurs afin de limiter les dommages causés aux tissus cérébraux sains

** La FDA a autorisé le médicament à être testé chez les enfants; des études sont également en cours sur d'autres cancers du cerveau et sur la propagation du cancer dans le liquide cérébral - PSTV

** La FDA accorde le statut de médicament orphelin afin de promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 77% depuis le début de l'année