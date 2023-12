Plus les salariés ont étudié, plus la productivité de l'entreprise croît, selon l'Insee

La productivité des salariés d'une entreprise est d'autant plus haute que leur niveau de diplôme est élevé, et en moyenne un an d'études en plus en fait monter la valeur ajoutée de 12,3%, selon une étude publiée mercredi par l'Insee.

( AFP / AURORE MESENGE )

L'effet du niveau de diplôme moyen est cependant "très hétérogène" selon la catégorie d'entreprises et leur secteur, relève l'Institut national de la statistique dans son étude annuelle "Les entreprises en France".

Ainsi, dans les microentreprises, chaque année supplémentaire d'études est associée à une productivité apparente supérieure de seulement 5,8%.

Ce gain est de 9,4% dans les petites et moyennes entreprises (PME), mais de respectivement 16,2% et 16,3% dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises (GE), note l'Insee, avec "une marge d'incertitude importante" pour ces dernières, car elles sont beaucoup moins nombreuses.

L'hétérogénéité est encore plus forte entre secteurs: dans la construction, l'hébergement-restauration ou les industries extractives, les liens entre diplôme et productivité apparente sont très faibles.

"De façon plus surprenante", c'est également plus ou moins le cas aussi des secteurs "activités spécialisées, scientifiques et techniques" d'une part, ou "santé et action sociale" d'autre part, relève l'Insee.

Dans le premier cas, le secteur est, avec l'information‑communication, celui où le niveau d'études moyen de la main‑d'œuvre est le plus élevé (15,4 ans à partir du cours préparatoire, ndlr).

"Pour ces entreprises, qui comprennent les services juridiques, comptables, ou de recherche et développement, c'est peut‑être plus la spécialité du diplôme que la durée d'études qui serait en mesure d'expliquer les différences de niveaux de productivité", estime l'étude.

Le secteur "santé et action sociale", restreint dans l'étude au privé, regroupe quant à lui des entreprises purement marchandes et des organisations à but non lucratif avec des salariés très diplômés.

Dans ces entreprises, souligne l'Insee, "la valeur ajoutée, et donc la productivité apparente, sont faibles au regard des qualifications et des salaires des salariés".

En revanche, le rendement productif du diplôme est très fort dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'enseignement et particulièrement dans le commerce et les arts et spectacles.

Le coût du travail croît quasi-exactement comme la productivité avec le niveau de diplôme (+12,4% en moyenne par année supplémentaire d'études). En revanche, le salaire net progresse un peu moins vite (+11,5% par année d'études en plus).