Plus le Kospi se porte bien, plus le won se déprécie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX inverse la tendance et recule désormais de 0,45%

* Reuters rapporte que le Guide suprême iranien estime que l'uranium enrichi ne devrait pas être exporté

* Les PMI européens sont faibles

* Les prévisions de ventes de Nvidia dépassent les estimations

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21 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

PLUS LE KOSPI SE PORTE BIEN, PLUS LE WON SE PORTE MAL Le won coréen est sur le point d'être négocié 24 heures sur 24 , et pour les traders qui souhaitent se mettre à jour, la Société Générale a publié jeudi une note indiquant que la surperformance des actions coréennes pourrait être une source de faiblesse pour le won. La logique est que la hausse de 85,5% enregistrée par le Kospi

.KS11 depuis le début de l'année est tellement supérieure à celle des autres indices de référence — sans parler de la hausse de 150% de Samsung Electronics 005930.KS et de celle de 198% de SK Hynix 000660.KS — que les investisseurs étrangers sont contraints de vendre pour éviter une exposition trop importante à une seule valeur ou à un seul indice.

Et cela a une incidence sur le won, selon la Société Générale, car "la dynamique des changes est de plus en plus déterminée par les flux d'ajustement des portefeuilles plutôt que par les balances commerciales traditionnelles".

Cela s’explique par le fait que le rythme de croissance des avoirs en actions étrangères dépasse largement l’amélioration des balances commerciales et courantes de la Corée.

Si les étrangers achetaient davantage d’actions coréennes, ce serait évidemment une bonne nouvelle pour la devise; cependant, selon la Société Générale, le rééquilibrage l’emporte sur les entrées supplémentaires de capitaux étrangers et "le rééquilibrage des portefeuilles d’actions étrangers à ce stade tend à réduire l’exposition".

En conséquence, la banque a revu à la hausse ses prévisions pour l'USD/KRW, le portant à 1.500 au troisième trimestre et à 1.480 d’ici fin 2026, contre 1.400 précédemment prévu pour fin 2026.

Ce n'est pas très loin des niveaux actuels. Le dollar s'échangeait dernièrement à 1.508 wons. KRW=

Par ailleurs, BNY a indiqué que ses données sur les flux monétaires révélaient des "ventes institutionnelles très massives" du KOSPI, ce qui pourrait alimenter un risque de baisse supplémentaire pour le won, étant donné que les flux vers les marchés sud-coréens pendant la reprise étaient de plus en plus non couverts.

(Alun John)

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