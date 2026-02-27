Plus haut, plus fort, la performance annuelle record de Dell et ses perspectives ambitieuses
Sur le segment d'activité ISG (Infrastructure Solutions Group = serveurs, stockage et réseaux), Dell affiche un chiffre d'affaires annuel record de 60,8 MdsUSD, en hausse de 40% sur un an. Le bénéfice d'exploitation annuel atteint également un sommet historique: 7,1 MdsUSD, en hausse de 27% sur un an.
Du côté du segment CSG (Client Solutions Group = PC, ordinateurs portables, accessoires), les revenus annuels s'élèvent : 51 MdsUSD, en hausse de 5% sur un an. En revanche, le bénéfice d'exploitation annuel de cette branche recule de 5% sur un an à 2,8 MdsUSD.
Son bénéfice par action (BPA) dilué de 8,68 USD sur cet exercice est le meilleur de son histoire, soit une hausse de 36% sur un an. Le BPA dilué non-GAAP atteint également un record à 10,30 USD, en progression de 27%. Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation atteint 11,2 MdsUSD pour l'ensemble de cet exercice.
"L'exercice 2026 a été une année charnière dans l'histoire de notre entreprise, marquée par un chiffre d'affaires annuel record, un bénéfice par action (BPA) record et une génération de trésorerie sans précédent", a déclaré Jeff Clarke, vice-président et directeur de l'exploitation de Dell Technologies.
Selon lui, "l'opportunité que représente l'IA transforme sa société". L'un des grands constructeurs d'ordinateurs a enregistré plus de 64 MdsUSD de commandes de serveurs optimisés pour l'IA et expédié plus de 25 MdsUSD de produits tout au long de l'année.
En parallèle de cette solide performance annuelle, Dell annonce une augmentation de 20% du dividende en espèces et une extension de 10 MdsUSD du programme de rachat d'actions.
Sur le seul quatrième trimestre, le géant américain a redistribué 2,2 MdsUSD à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes. Sur l'ensemble de l'exercice, ce montant atteint le chiffre record de 7,5 MdsUSD avec environ 54 millions d'actions rachetées.
Dell n'est pas rassasié
Côté prévisions pour l'exercice 2026/2027, Dell anticipe des ventes entre 138 et 142 MdsUSD, soit une hausse de 23% sur un an par rapport au point médian de 140 MdsUSD. Les revenus de l'activité "serveurs optimisés pour l'IA" devraient atteindre les 50 MdsUSD, soit une progression fulgurante de 103% sur un an. Le BPA dilué GAAP est attendu à 11,52 USD au point médian ( 33% sur un an), le BPA dilué non-GAAP est attendu à 12,90 USD au point médian ( 25%).
Au premier trimestre de cet exercice, le chiffre d'affaires devrait être compris entre 34,7 et 35,7 MdsUSD, soit une hausse de 51% sur un an par rapport au point médian de 35,2 MdsUSD. Sur cette période de trois mois, le BPA dilué GAAP est anticipé à 2,55 USD au point médian ( 86% sur un an) ; le BPA dilué non-GAAP est attendu à 2,90 USD au point médian ( 87%).
L'avis des analystes : entre optimisme et prudence
UBS s'interroge d'ailleurs sur les objectifs affichés par Dell : "ces prévisions ne sont pas trop optimistes compte tenu du contexte macroéconomique ?". Le broker note que "Dell prévoit pour l'exercice en cours des revenus liés aux serveurs d'IA en hausse de plus de 100%, tandis que la marge du segment CSG (Client Solutions Group) devrait rester dans sa fourchette à long terme malgré la pression exercée par le marché des mémoires. Ainsi, Dell anticipe un BPA pour l'exercice 2027 de 12,90 USD, /- 25 cents (soit une croissance de 25%), ce qui est bien supérieur au modèle à long terme (croissance d'environ 15%) et aux craintes d'un ralentissement dû aux impacts bien documentés du coût des mémoires".
Par conséquent, selon UBS, "au cours après-bourse de 135 USD, l'action Dell se négocie à seulement 10,5x les prévisions de BPA pour l'exercice 2027, soit une décote d'environ 50% par rapport au marché". L'analyste suggère que "le marché n'est pas encore prêt à valider la pérennité de ces perspectives".
Malgré l'instabilité du contexte des composants, l'expertise historique de Dell en matière de chaîne d'approvisionnement justifie une plus grande confiance, raison pour laquelle UBS reste à l'achat sur le titre.
De son côté, Bank of America réitère aussi sa recommandation d'achat sur Dell avec un objectif de cours rehaussé de 135 à 155 USD "en raison d'une exécution solide, des prémices de l'adoption de l'IA en entreprise et d'une intégration accrue de la propriété intellectuelle du groupe dans le stockage".
"Alors que la plupart des investisseurs s'attendaient à une révision à la baisse importante de la croissance du BPA pour l'exercice 2027 (précédemment annoncée à 15%), Dell a pris le contre-pied en prévoyant une croissance de 25%. Si le court terme est manifestement solide, nous restons incertains quant à l'élasticité de la demande générée par les mesures tarifaires rapides et significatives prises par le groupe", commente la banque américaine, sur les perspectives de Dell.
Par ailleurs, la société entame l'exercice 2026/2027 avec un carnet de commandes record de 43 MdsUSD. "C'est une preuve concrète que notre leadership en ingénierie et nos solutions d'IA différenciées font la différence sur le marché", a souligné Jeff Clarke.
