Plus forte contraction de l’activité économique française depuis avril

(AOF) - L’indice PMI Flash composite HCOB de l’activité globale en France s’est inscrit sous la barre du 50,0 sans changement pour un treizième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle contraction de l’activité du secteur privé français en fin de troisième trimestre. L’indice s’est en outre replié de 49,8 en août à 48,4 en septembre, mettant en évidence la plus forte baisse de l’activité globale depuis avril dernier. Il était attendu à 49,9.

La conjoncture s'est détériorée dans les deux secteurs couverts par l'enquête. Après s'être quasiment stabilisés en août (replis très marginaux), les volumes d'activité ont reculé de façon plus prononcée en septembre, les contractions s'étant en effet accélérées au cours du mois. C'est dans l'industrie manufacturière que la baisse de l'activité a été la plus marquée, la production des fabricants ayant enregistré son plus fort recul depuis février.

Les entreprises interrogées ayant signalé un repli de leur activité à cause principalement de la faiblesse de la demande. En effet, conformément à la tendance amorcée en juin 2024, le volume global des nouvelles affaires a reculé en septembre, la contraction s'étant en outre très légèrement renforcée par rapport au mois précédent, sous l'effet d'une accélération de la baisse des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier.

Si certains répondants expliquent cet affaiblissement de la demande clients par le climat d'incertitude politique en France, la baisse de la demande en provenance des marchés étrangers a également contribué à faire chuter le volume global des nouvelles commandes. Le taux de contraction des ventes à l'export s'est toutefois replié par rapport à août et a affiché son plus faible niveau depuis trois mois.

En outre, l'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services en France s'est replié à 48,9 en septembre (49,8 en août) : plus bas de 2 mois.

L'indice PMI Flash HCOB de la production manufacturière en France s'est replié à 45,9 en septembre (49,8 en août) : plus bas de 7 mois.

L'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière en France s'est replié à 48,1 en septembre (50,4 en août) : plus bas de 3 mois.