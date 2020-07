Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de onze millions de contaminations au coronavirus dans le monde Reuters • 03/07/2020 à 21:57









WASHINGTON, 3 juillet (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus a franchi vendredi les 11 millions, selon un décompte établi par l'agence Reuters sur la base des bilans officiels, dont plus de 520.000 cas mortels en sept mois. Ces 11 millions représentent plus du double des chiffres annuels des formes sévères de grippe, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La mortalité est en revanche à des niveaux comparables. De nombreux pays fortement touchés par la pandémie poursuivent l'allègement des mesures de confinement et des restrictions mises en oeuvre au plus fort de la crise sanitaire à l'origine d'un choc économique à l'échelle de planète. Mais certaines régions du globe subissent un rebond épidémique, contraignant les pouvoirs publics à réinstaller partiellement des mesures de lutte contre la propagation du SARS-CoV-2. Aux Etats-Unis, on a recensé sur le seule journée de jeudi plus de 55.400 nouvelles contaminations, un nouveau record mondial depuis le début de la pandémie. Avec près de 129.000 morts, les Etats-Unis représentent près du quart des quelque 520.000 décès provoqués par le Covid-19 depuis le tout premier mort, le 10 janvier dernier dans la ville chinoise de Wuhan. L'Amérique latine représente pour sa part 23% du nombre total de cas confirmés, avec 1,5 million pour le seul Brésil où l'épidémie progresse au rythme de 10.000 nouveaux cas par jour. L'Inde, où le rythme est le même qu'au Brésil, est devenue elle le nouvel épicentre de la pandémie en Asie, avec 625.000 cas. (Alistair Bell version française Henri-Pierre André)

