Plus de démons, plus de K-pop : Netflix annonce la suite de "KPop Demon Hunters"

Netflix a confirmé jeudi qu'une suite à "KPop Demon Hunters", le film le plus regardé de tous les temps sur la plateforme de streaming, était officiellement en cours de développement.

Le nouveau volet prolongera la collaboration créative de Netflix NFLX.O avec les coréalisateurs Maggie Kang et Chris Appelhans, et marquera le premier projet dans le cadre de leur nouvel accord pluriannuel exclusif d'écriture et de réalisation pour l'animation.

"En tant que cinéaste coréenne, je ressens une immense fierté de voir que le public attend davantage de cette histoire coréenne et de nos personnages coréens", a déclaré Maggie Kang lors de l'annonce. "Le monde que nous avons construit a encore beaucoup à offrir et j'ai hâte de vous le montrer. Ce n'est que le début."

Animé par Sony Pictures Animation, le film musical original suit le trio de filles K-pop Huntrix - Rumi, Mira et Zoey - alors qu'elles concilient leur célébrité avec leurs vies secrètes de chasseuses de démons. Les chanteuses EJAE, Audrey Nuna et Rei Ami ont propulsé l'hymne du film, "Golden", à la première place du Billboard Hot 100.

Le film est devenu un incontournable auprès de la critique et durant la saison des prix, remportant le prix du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson aux 31e Critics Choice Awards, ainsi que le prix du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale aux 83e Golden Globes. Il a été nommé deux fois aux Oscars, pour le meilleur film d'animation et la meilleure chanson originale.

"Golden" a également obtenu un Grammy pour la meilleure chanson écrite pour un média visuel - le premier Grammy jamais décerné à une chanson de K-Pop.

En janvier 2026, Netflix a annoncé que le film avait pulvérisé les records de la plateforme, attirant 482 millions de vues sur une période de six mois, ainsi que 32 millions de vues pour ses vidéos lyriques. Sa bande originale continue de faire fureur dans le monde entier.

Lors d'un entretien avec Reuters en janvier, Chris Appelhans a souligné qu'une suite nécessiterait une direction créative claire dès le départ.

"Il faut savoir où l'on va, sinon on se perd immédiatement", a-t-il déclaré. "Nous allons donc devoir recommencer et faire quelque chose que nous aimons et qui signifie quelque chose pour nous. Et puis je pense que si vous le faites bien, ça marche et d'autres personnes s'y attachent."