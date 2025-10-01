Ukraine: au moins neuf morts à la suite de pluies torrentielles dans le sud

Un bus et une voiture sont visibles dans un trou sur une route à Odessa, en Ukraine, après des pluies torrentielles ayant fait au moins 9 morts, le 1er octobre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Des pluies torrentielles suivies d'inondations ont fait au moins neuf morts dont un enfant dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué mercredi les secours.

"Toute la nuit, les sauveteurs ont aidé à évacuer des personnes prises au piège par des inondations, à dégager des voitures, à pomper de l'eau des bâtiments", ont souligné les services d'urgence ukrainiens sur Telegram.

Des images de leurs interventions montrent des véhicules bloqués en pleine rue, en grande partie immergés, ainsi qu'une opération de secours à bord d'un bus, dont les passagers sont extraits un à un sur les épaules de sauveteurs ayant de l'eau jusqu'à la taille.

Le président Volodymyr Zelensky a déploré une "situation horrible".

"Neuf personnes ont péri à la suite de cette catastrophe naturelle, dont un enfant. Mes condoléances à leurs familles et à leurs proches", a écrit le président sur les réseaux sociaux, faisant aussi état d'une personne disparue.

"C'était le chaos complet, un cauchemar, la pluie ne cessait pas", a témoigné auprès de l'AFP une habitante d'Odessa, Nadia Zakhartchenko.

Elle a raconté avoir été comme prise au piège lors d'une sortie en ville avec sa fille. Faute de pouvoir circuler, elles se sont réfugiées, "gelées", dans un café, où elles ont dû attendre plusieurs heures une prise en charge en voiture. "Honnêtement, nous avons eu du mal à rentrer", dit-elle.

Les intempéries ont commencé mardi en début d'après-midi et selon le maire d'Odessa, Guennadiï Troukhanov, il est tombé sur la ville, en l'espace de sept heures, l'équivalent de deux mois de précipitations en moyenne.

"Aucun réseau d'égouts ne peut supporter une telle charge", a ajouté l'élu.

Ces intempéries meurtrières interviennent alors que l'Ukraine continue de subir des bombardements quotidiens de l'armée russe, qui contrôle environ 20% de son territoire, trois ans et demi après le lancement de son invasion à grande échelle.

La Russie a intensifié ses frappes en septembre. Selon une analyse de l'AFP des rapports quotidiens de l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont lancé 5.638 drones de longue portée et 185 missiles contre l'Ukraine lors d'attaques nocturnes le mois dernier, soit une hausse de 36% par rapport à août.

A Kharkiv (nord-est), les autorités ont fait état d'importantes frappes pendant la nuit de mardi à mercredi, qui ont fait huit blessés, selon le maire Igor Terekhov.

A Kherson (sud), un homme a été tué mercredi matin par un tir d'artillerie russe, a annoncé le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Prokoudine.