Plus de 600 arrestations à New Delhi dans des violences interreligieuses

NEW DELHI, 28 février (Reuters) - Plus de 600 personnes sont en détention et une imposante présence policière est maintenue dans le nord-est de New Delhi, près d'une semaine après des affrontements interreligieux entre hindous et musulmans qui ont fait au moins 38 morts, a annoncé vendredi la police. Selon la presse locale, ce bilan pourrait s'alourdir. "Les arrestations sont nécessaires pour ramener la situation sous contrôle", a déclaré à la presse MS Randhawa, porte-parole de la police, ajoutant que cette dernière était en train de collecter des preuves et d'examiner des séquences vidéos. La flambée de violence dans la capitale indienne a commencé dimanche dernier, à la veille de la visite du président américain Donald Trump en Inde, qui s'est achevée mardi. [ Le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi, chef de file du BJP, une formation nationaliste et hindouiste, fait face à un vaste mouvement de contestation contre une nouvelle loi, jugée discriminatoire, qui facilite l'attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés à condition qu'ils ne soient pas musulmans. (Aftab Ahmed; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

