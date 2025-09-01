Plus de 4,6 millions d'actions rachetées par Heineken information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 14:30









(Zonebourse.com) - Heineken indique avoir racheté plus de 4,64 millions de ses propres actions au 29 août, représentant un montant total de près de 346,1 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 MdEUR annoncé le 12 février dernier.



La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 173 200 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 69,87 euros, ainsi que 173 896 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.





Valeurs associées HEINEKEN 68,0800 EUR Euronext Amsterdam -1,33%