 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 710,21
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plus de 4,6 millions d'actions rachetées par Heineken
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 14:30

(Zonebourse.com) - Heineken indique avoir racheté plus de 4,64 millions de ses propres actions au 29 août, représentant un montant total de près de 346,1 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 MdEUR annoncé le 12 février dernier.

La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 173 200 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 69,87 euros, ainsi que 173 896 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.

Valeurs associées

HEINEKEN
68,0800 EUR Euronext Amsterdam -1,33%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping lors d'une retransmission d'un sommet à Tianjin, le 1er septembre ( AFP / Pedro PARDO )
    Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
    information fournie par AFP 01.09.2025 15:08 

    Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants eurasiatiques et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.09.2025 15:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Hebdo des marchés Amundi
    De nouveaux sommets historiques pour les actions américaines
    information fournie par Amundi 01.09.2025 15:00 

    Résilience de l'activité économique aux États-Unis, léger recul de la confiance des entreprises et des consommateurs de la zone euro, imposition de droits de douane secondaires à l'Inde par les Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Le ... Lire la suite

  • Des blessés du district de Nourgal dans la province de Kounar sont évacués, le 1er septembre 2025 après un tremblement de terre qui a touché des régions montagneuses dans l'est de l'Afghanistan ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Plus de 800 morts et 2.700 blessés dans un séisme en Afghanistan
    information fournie par AFP 01.09.2025 14:57 

    Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2.700 ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est de l'Afghanistan après un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme a été ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank