Plus de 30.000 décès liés au coronavirus aux Etats-Unis-Bilan Reuters

(Précisions) NEW YORK, 15 avril(Reuters) - Le nombre de décès liés au coronavirus a dépassé mercredi le cap des 30.000 aux Etats-Unis et le nombre de morts d'un jour sur l'autre a atteint un nouveau record, montre un bilan dressé par Reuters. Au total, le nombre de décès enregistré mardi s'est élevé à 2.364, bien plus que les 2.069 comptés le 10 avril dernier. Pour mercredi, et alors que tous les Etats n'ont pas encore communiqué leurs chiffres, le nombre de morts supplémentaires a atteint 1.519 à 30.039. La hausse du nombre de décès ne doit cependant pas occulter les quelques améliorations perceptibles dans certaines parties du pays où l'épidémie montre des premiers signes de ralentissement. Dans l'Etat de New York, le nombre d'hospitalisations diminue nettement, de même que celui des patients sous respirateurs, même si le personnel médical reste soumis à des cadences exceptionnelles. Le gouverneur Andrew Cuomo, qui a considéré en début de semaine que le pire de l'épidémie était passé, a ordonné aux 19 millions d'habitants de l'Etat de porter des masques dans les lieux publics et de respecter une distance de sécurité de six pieds (1,82 mètre). (Lisa Shumaker; version française Nicolas Delame)

