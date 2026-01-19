Plus de 11 milliards levés par IK Partners et Monroe Capital (Wendel)
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 08:54
Le groupe français précise que concernant IK Partners, les clôtures réussies des fonds IK X, IK Small Cap IV, IK Partnership Fund III et IK Strategic Opportunities I, ont représenté un total de 6,2 milliards d'euros.
De son côté, Monroe Capital a réalisé la levée du fonds Monroe Capital Private Credit Fund V, qui a atteint 6,1 milliards de dollars de capitaux investissables (incluant le fonds principal, l'effet de levier et les mandats de gestion dédiés).
Après l'acquisition de Committed Advisors (octobre 2025), WIM devrait désormais gérer plus de 46 MdsEUR d'actifs et devrait dépasser 200 MEUR de Fee-Related Earnings (FRE) pro forma en 2026 en private equity, dette privée et solutions de marchés privés.
Selon le groupe d'investissement, WIM bénéficie d'une forte récurrence des revenus et d'un potentiel de croissance important permettant une ambition de croissance organique des FRE de 15% par an en moyenne à horizon fin 2030.
Valeurs associées
|79,4500 EUR
|Euronext Paris
|-1,49%
