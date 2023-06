Plus d'un million d'emplois créés dans les startups françaises

(AOF) - L'association indépendante France Digitale et Actual Group (acteur majeur sur le marché du travail et de l’emploi en France) ont publié une étude sur l’emploi dans les startups en France en 2023. Selon Maya Noël, directrice générale de France Digitale : “ En France, 1 emploi sur 25 est créé, directement ou indirectement, grâce aux startups. Une performance qui souligne l’impact grandissant de cet écosystème dans toute l’économie ". L'étude révèle que l'écosystème français a créé plus d'1 million d'emplois partout en France et dans tous les secteurs.

En France, le secteur du logiciel et des technologies de l'information (qui comprend notamment les startups du SaaS, de l'IA, du gaming, des apps, de la cyber, de la blockchain, du cloud et de l'IT) est le plus dynamique dans la création d'emplois, suivi par les services, l'industrie, la finance et la santé.

Selon les conclusions de cette étude, toute nouvelle levée de fonds accélère la création d'emploi. Un million d'euros levés équivaut à 10 nouveaux emplois créés. Les startups qui lèvent des fonds créent 2,5 fois plus d'emplois que celles qui s'autofinancent. Le nombre moyen d'emplois crées est de 50 dans les startups qui ont levé des fonds.

Selon cette étude, les startups vont encore créer 50 000 emplois d'ici l'année prochaine. ll s'agit du nombre minimum de recrutements supplémentaires que les startups peuvent effectuer d'ici juin 2024, compte tenu de leur trésorerie au 1er juin 2023. Un tiers de ces nouveaux emplois seront créés hors d'Ile-de-France.

Et tout financement supplémentaire (levée de fonds, dette bancaire, accès à de nouveaux marchés, etc.) viendra créer des emplois supplémentaires non quantifiés.