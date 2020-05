Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus d'un millier d'emplois menacés chez Austrian Airlines Reuters • 07/05/2020 à 11:53









PLUS D'UN MILLIER D'EMPLOIS MENACÉS CHEZ AUSTRIAN AIRLINES VIENNE (Reuters) - Austrian Airlines (AUA), filiale autrichienne de Lufthansa, pourrait supprimer 15% de ses 7.000 emplois et réduire les salaires de 13% pour convaincre Vienne de sa viabilité à long terme et obtenir une aide publique, rapporte l'agence de presse APA. La compagnie s'est refusée à tout commentaire. Son conseil de surveillance s'est réuni mercredi pour réfléchir à la stratégie à adopter pour assurer sa survie, menacée par la crise du coronavirus. Le groupe a demandé 767 millions d'euros d'aides publiques mais le gouvernement autrichien demande des garanties en termes d'emplois, notamment. Environ 1.100 postes pourraient être supprimés d'ici 2023 et les accords sur la réduction du temps de travail en vigueur jusqu'à la mi-mai pour l'essentiel du personnel pourraient être prolongés de deux à trois ans, précise l'APA, citant une source non identifiée. La direction a également commencé à préparer une procédure d'insolvabilité qui pourrait ouvrir la voie à un recapitalisation, ajoute l'agence. (Francois Murphy et Kirsti Knolle, version française Jean-Philippe Lefief)

