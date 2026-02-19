« plus ami qu'ennemi » : TD Cowen soutient les perspectives de revenus de l'IA en Inde ; Infosys fait grimper les actions du secteur des TI

19 février - ** Les valeurs informatiques indiennes

.NIFTYIT augmentent jusqu'à 1,5 %.

** Les leaders du secteur, Tata Consultancy Services

TCS.NS et Infosys INFY.NS , bondissent respectivement jusqu'à 1,4 % et 1,8 %.

** Les valeurs informatiques sont actuellement en hausse de 0,7 %, menant les gains sectoriels.

** INFY a déclaré mardi que les services d'IA pourraient représenter un marché de 300 à 400 milliards de dollars d'ici 2030.

** L'unité de centre de données de TCS a signé son premier client, OpenAI, soutenu par Microsoft MSFT.O .

** TD Cowen, qui suit les actions cotées en bourse d'INFY ("Hold") aux États-Unis INFY.N , a déclaré dans une note mercredi que la journée de l'IA d'INFY plus tôt cette semaine montrait qu'elle était « plus amie qu'ennemie ».

** TD Cowen affirme que le potentiel de revenus projeté par INFY pour le secteur est plus important que celui des cycles numériques et de cloud précédents.

** Cependant, TD Cowen indique que les détails manquent de chiffres concrets, ce qui entraînerait la persistance des craintes à l'échelle de l'industrie.

** Les analystes qui suivent INFY l'évaluent en moyenne à "acheter", comme cinq autres actions de l'indice Nifty IT composé de 10 membres – données compilées par LSEG.

** INFY a baissé de 14 % cette année, alors que l'indice IT a baissé de 13 %.