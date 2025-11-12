Pluie de records pour les places européennes

(AOF) - Les grandes places européennes ont enchaîné une troisième séance consécutive de belle hausse. Elles ont continué d’être portées par la perspective de la fin prochaine du plus long « shutdown » de l’histoire américaine et de la levée d'une grande partie des incertitudes liées à la paralysie des activités fédérales. A Paris, le CAC 40 a progressé de 1,04%, à 8 241,21 points, signant un record absolu en séance (8 280,97 points). De son côté, l’EuroStoxx 50 a gagné 1,06%, à 5 786,34 points.

Les autres places européennes n'ont pas été en reste. A Londres, le FTSE 100 qui avait déjà touché un niveau inédit la veille a poursuivi sur sa lancée. A la fin de la séance, il affichait un léger gain de 0,09%, à 9 908,14 points, un record en clôture.

A Milan, le FTSE MIB a dépassé les 45 000 points en séance et a terminé la journée sur une progression de 0,85%, à 44 815,22 points. Bénéficiant de la bonne orientation des valeurs bancaires, il est au plus haut depuis la mi-mai 2007, juste avant la crise des subprimes. Quant à son record historique (50 105,40 points) il date du début du mois de mars de l'année 2000, juste avant l'éclatement de la bulle internet.

Aux Etats-Unis, les indices connaissent des fortunes diverses. A 17h45, le Dow Jones, qui a battu un record la veille en clôture, puis un autre aujourd'hui en début de séance, gagne 0,59%, à 48 260 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,28%, à 25 462 points. La tendance de fond reste toutefois positive avec la très probable fin du plus long " shutdown " de l'histoire (43 jours au 12 novembre).

La reprise des activités fédérales va principalement permettre la publication d'indicateurs macro-économiques, dont l'absence laissait les investisseurs dans le flou le plus total sur la santé de l'économie outre-Atlantique et de son marché du travail. La Réserve fédérale naviguait également à vue sans ces indicateurs sur lesquels elle se base pour déterminer sa politique monétaire.

Au chapitre macro-économique, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sans surprise de l'inflation allemande du mois d'octobre. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre a augmenté de 0,3%, comme prévu, après une hausse de 0,2% précédemment. En rythme annuel, l'inflation s'est élevée à 2,3%, après +2,4% un mois plus tôt, là où les analystes tablaient sur +2,3%.

Enfin, au niveau des valeurs, Edenred et Pluxee ont subi de lourds dégagements après l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation au Brésil qui va pénaliser leurs résultats.