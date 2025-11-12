 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 258,00
+1,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pluie de records pour les places européennes
information fournie par AOF 12/11/2025 à 17:51

(AOF) - Les grandes places européennes ont enchaîné une troisième séance consécutive de belle hausse. Elles ont continué d’être portées par la perspective de la fin prochaine du plus long « shutdown » de l’histoire américaine et de la levée d'une grande partie des incertitudes liées à la paralysie des activités fédérales. A Paris, le CAC 40 a progressé de 1,04%, à 8 241,21 points, signant un record absolu en séance (8 280,97 points). De son côté, l’EuroStoxx 50 a gagné 1,06%, à 5 786,34 points.

Les autres places européennes n'ont pas été en reste. A Londres, le FTSE 100 qui avait déjà touché un niveau inédit la veille a poursuivi sur sa lancée. A la fin de la séance, il affichait un léger gain de 0,09%, à 9 908,14 points, un record en clôture.

A Milan, le FTSE MIB a dépassé les 45 000 points en séance et a terminé la journée sur une progression de 0,85%, à 44 815,22 points. Bénéficiant de la bonne orientation des valeurs bancaires, il est au plus haut depuis la mi-mai 2007, juste avant la crise des subprimes. Quant à son record historique (50 105,40 points) il date du début du mois de mars de l'année 2000, juste avant l'éclatement de la bulle internet.

Aux Etats-Unis, les indices connaissent des fortunes diverses. A 17h45, le Dow Jones, qui a battu un record la veille en clôture, puis un autre aujourd'hui en début de séance, gagne 0,59%, à 48 260 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,28%, à 25 462 points. La tendance de fond reste toutefois positive avec la très probable fin du plus long " shutdown " de l'histoire (43 jours au 12 novembre).

La reprise des activités fédérales va principalement permettre la publication d'indicateurs macro-économiques, dont l'absence laissait les investisseurs dans le flou le plus total sur la santé de l'économie outre-Atlantique et de son marché du travail. La Réserve fédérale naviguait également à vue sans ces indicateurs sur lesquels elle se base pour déterminer sa politique monétaire.

Au chapitre macro-économique, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sans surprise de l'inflation allemande du mois d'octobre. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre a augmenté de 0,3%, comme prévu, après une hausse de 0,2% précédemment. En rythme annuel, l'inflation s'est élevée à 2,3%, après +2,4% un mois plus tôt, là où les analystes tablaient sur +2,3%.

Enfin, au niveau des valeurs, Edenred et Pluxee ont subi de lourds dégagements après l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation au Brésil qui va pénaliser leurs résultats.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank