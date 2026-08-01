Pluie de missiles russes sur Kyiv, au moins neuf morts

(Précision sur la nature des missiles §3)

La Russie a pilonné Kyiv à coups de missiles balistiques dans la nuit de vendredi à samedi, tuant au moins neuf personnes et en blessant 28 autres, dont quatre enfants, ont déclaré les autorités ukrainiennes.

De nombreuses explosions ont retenti dans la ville au cours de plusieurs vagues d'attaques, ont constaté des journalistes de Reuters.

Selon le président Volodimir Zelensky, la Russie a tiré dans la nuit 185 drones et 35 missiles, dont 27 missiles balistiques. Un seul missile balistique été intercepté en raison de la pénurie de missiles Patriot américains, seul système capable d'abattre ce type de projectile, a-t-il ajouté.

"Une nuit en enfer à Kyiv", a écrit le ministre des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, dans un message publié sur X.

"N'ayant pas atteint ses objectifs sur le champ de bataille, la Russie intensifie ses attaques aériennes et ses actes de terreur contre les civils. L'Ukraine a un besoin urgent de systèmes supplémentaires de défense aérienne et antimissile, ainsi que d'intercepteurs", a-t-il ajouté.

Alors que l'armée russe ne progresse pratiquement plus dans l'Est de l'Ukraine, après quatre années et demi de guerre, Moscou a intensifié ses attaques aériennes contre Kyiv et d'autres villes ukrainiennes en profitant de la pénurie de moyens de défense aérienne capables d'intercepter des missiles balistiques.

Il s'agit de la deuxième attaque d'envergure contre Kyiv cette semaine. Des dégâts ont été rapportés dans sept quartiers de la capitale d'environ 3 millions d'habitants, a indiqué le bureau du procureur général.

Des incendies se sont déclarés dans toute la ville, et des coupures d'électricité ont été signalées dans certains quartiers.

Le parquet a précisé que sept personnes avaient été tuées dans le quartier de Darnytskyi, sur la rive gauche du Dnipro, et que deux autres personnes avaient trouvé la mort dans le quartier de Solomyanskyi.

Il a ajouté que 28 personnes avaient été blessées, dont quatre enfants.

"C'est la bataille pour le contrôle de l'espace aérien qui déterminera le cours de cette guerre", a déclaré Andrii Sybiha. "Plus le bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine sera solide, plus la paix se rapprochera."

(Reportage de Yuliia Dysa et Olena Harmash ; version française Tangi Salaün)