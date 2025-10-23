Plug Power s'associe à Edgewood Renewables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O augmentent de 2,4 % à 3 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle s'associera à Edgewood Renewables pour soutenir le développement et la construction de son installation de carburant renouvelable à North Las Vegas, au Nevada

** Les produits finis de cette installation sont des carburants "prêts à l'emploi" qui peuvent être utilisés dans les moteurs et les industries de l'aviation, du camionnage et de la marine

** L'accord marque le premier engagement majeur de Plug en faveur de la production de carburants renouvelables à partir de matières premières issues de la biomasse et de gaz naturel renouvelable, indique Co

** A la dernière clôture, PLUG a progressé de 37% depuis le début de l'année