 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 227,27
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plug Power s'associe à Edgewood Renewables
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O augmentent de 2,4 % à 3 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle s'associera à Edgewood Renewables pour soutenir le développement et la construction de son installation de carburant renouvelable à North Las Vegas, au Nevada

** Les produits finis de cette installation sont des carburants "prêts à l'emploi" qui peuvent être utilisés dans les moteurs et les industries de l'aviation, du camionnage et de la marine

** L'accord marque le premier engagement majeur de Plug en faveur de la production de carburants renouvelables à partir de matières premières issues de la biomasse et de gaz naturel renouvelable, indique Co

** A la dernière clôture, PLUG a progressé de 37% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PLUG POWER
2,9200 USD NASDAQ -6,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank