Plug Power plonge après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 375 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre -

** Les actions de Plug Power PLUG.O ont chuté de 16,8 % en avant-marché à 1,78 $, un plus bas de deux mois, après que le fabricant de piles à hydrogène a levé des fonds pour refinancer sa dette.

** PLUG, basé à Slingerlands, New York, a annoncé mardi en fin de journée le prix () d'un placement de 375 millions de dollars d'obligations convertibles à 6,75 % d'une durée de 8 ans (CBs) à une valeur nominale de 95 %

** Le prix de conversion initial est fixé à 3 $, soit 40 % de plus que la dernière clôture de l'action à 2,14 $

** La société prévoit d'utiliser environ 246 millions de dollars du produit net pour rembourser entièrement le montant principal en circulation de ses débentures garanties à 15 %, ainsi que les frais de résiliation connexes

** Elle prévoit d'utiliser environ 102 millions de dollars de produits et de liquidités pour financer le rachat d'environ 138 millions de dollars de ses obligations à 7 % échéant en 2026, entre autres

** Les actions de PLUG ont perdu 37% au cours du mois dernier, ce qui leur a permis de gagner 0,5% depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars ** Le 7 octobre, PLUG a nommé Jose Luis Crespo, un initié de , au poste de directeur général, succédant ainsi à Andy Marsh, dirigeant de longue date

** La note moyenne des 25 analystes est "hold" et le PT médian est de 2,50 $, selon les données de LSEG