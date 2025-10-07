 Aller au contenu principal
Plug Power nomme Jose Luis Crespo, un initié, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions dans le paragraphe 1, le contexte et les détails des paragraphes 2 à 4)

Le fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O a nommé mardi Jose Luis Crespo, un initié de la société, comme son prochain directeur général, succédant à Andy Marsh, son dirigeant de longue date, ce qui a fait chuter ses actions de 3 % dans les échanges de pré-marché.

Crespo, qui est actuellement directeur des recettes, deviendra président à compter du 10 octobre et assumera officiellement le rôle de directeur général après le dépôt du rapport annuel 2025 de Plug en mars 2026, a déclaré la société.

Marsh, qui a dirigé Plug pendant près de deux décennies, restera directeur général pendant la transition et assumera ensuite le rôle de président exécutif.

Crespo a rejoint Plug en 2014 et a été crédité d'aider à construire un pipeline de ventes dépassant 8 milliards de dollars, en supervisant les relations avec des clients majeurs tels que Amazon AMZN.O , Walmart WMT.N et Home Depot HD.N .

