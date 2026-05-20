Plug Power gagne suite à la décision finale d'investissement (FID) concernant le projet Barrow Green Hydrogen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Plug Power PLUG.O progressent de 2,1% à 3,38 $ avant l'ouverture du marché

** Le projet Barrow Green Hydrogen de PLUG, d'une puissance de 30 mégawatts (MW), a fait l'objet d'une décision finale d'investissement

** Le projet fournira environ 100 gigawattheures d'hydrogène vert par an à l'usine de fabrication de Kimberly-Clark située dans le comté de Cumbria

** Le projet comprend six électrolyseurs à membrane échangeuse de protons de 5 MW

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 68,02% depuis le début de l'année