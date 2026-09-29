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Plug Power en hausse après un contrat de 280 MW pour un projet au Danemark
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Plug Power PLUG.O progressent de 5,4 % à 2 dollars avant l’ouverture du marché

** Cette hausse fait suite à la signature par Plug Power d'un contrat avec Arcadia eFuels portant sur la fourniture d'électrolyseurs d'une puissance totale de 280 MW pour un projet au Danemark

** Ce partenariat positionne PLUG comme fournisseur privilégié pour plus d’1 GW de projets d’Arcadia eFuels en Europe et en Amérique

** La technologie d’électrolyseurs de Plug permettra de convertir l’électricité renouvelable danoise en carburant aérien durable

** Sur 22 maisons de courtage, 7 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 12 « conserver » et 3 « vendre » ou moins; le cours cible médian est de 3,50 dollars

** Le titre affiche une baisse de 5,58 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture

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