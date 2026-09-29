Plug Power en hausse après un contrat de 280 MW pour un projet au Danemark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 septembre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Plug Power PLUG.O progressent de 5,4 % à 2 dollars avant l’ouverture du marché
** Cette hausse fait suite à la signature par Plug Power d'un contrat avec Arcadia eFuels portant sur la fourniture d'électrolyseurs d'une puissance totale de 280 MW pour un projet au Danemark
** Ce partenariat positionne PLUG comme fournisseur privilégié pour plus d’1 GW de projets d’Arcadia eFuels en Europe et en Amérique
** La technologie d’électrolyseurs de Plug permettra de convertir l’électricité renouvelable danoise en carburant aérien durable
** Sur 22 maisons de courtage, 7 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 12 « conserver » et 3 « vendre » ou moins; le cours cible médian est de 3,50 dollars
** Le titre affiche une baisse de 5,58 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture
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