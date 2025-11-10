 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,82
+1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plug Power débloque 275 millions de dollars et s'oriente vers le marché de l'alimentation des centres de données
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plug Power PLUG.O prévoit de générer plus de 275 millions de dollars en monétisant des actifs, en libérant des liquidités restreintes et en réduisant les dépenses de maintenance, a déclaré la société lundi, alors que le fabricant de piles à hydrogène se concentre sur des opportunités à plus haut rendement et sur le marché en forte croissance des centres de données.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 10 % avant bourse.

La société a signé une lettre d'intention non contraignante pour monétiser ses droits sur l'électricité à New York et dans un autre endroit des États-Unis, et pour s'associer à un développeur de centres de données national qui étend ses installations à travers le pays.

Plug a déclaré que la collaboration porterait sur l'utilisation de ses piles à combustible alimentées à l'hydrogène pour fournir une alimentation de secours et auxiliaire aux centres de données, un secteur confronté à une demande croissante d'énergie fiable et à faible teneur en carbone.

Cette décision souligne la réorientation de Plug vers des projets plus rentables et sa volonté de commercialiser la technologie de l'hydrogène dans des secteurs à forte consommation d'énergie.

La société a indiqué qu'elle suspendrait sa participation au programme de prêts du ministère américain de l'énergie et qu'elle réorienterait ses capitaux vers des projets plus rapidement rentables dans l'ensemble de son réseau de distribution d'hydrogène.

"Les mesures que nous prenons aujourd'hui reflètent l'agilité et la discipline financière de Plug", a déclaré le directeur général Andy Marsh.

"La monétisation de ces actifs renforce notre bilan, tandis que le partenariat sur le développement d'un centre de données à grande échelle élargit notre portée sur un marché dynamique et à forte croissance qui valorise la fiabilité, la résilience et la durabilité."

Le mois dernier, la société a nommé Jose Luis Crespo, un de ses initiés , comme son prochain directeur général, qui prendra ses fonctions après le dépôt du rapport annuel 2025 de Plug en mars 2026.

Au 30 juin, Plug disposait de plus de 140 millions de dollars de liquidités non affectées et d'équivalents de liquidités.

Plug Power a déclaré lundi qu'elle continuerait à évaluer des projets de production d'hydrogène et d'infrastructure conformes à ses objectifs de coûts et de croissance à long terme.

La société exploite des usines en Géorgie, au Tennessee et en Louisiane avec une capacité de production totale de 40 tonnes d'hydrogène par jour, desservant des clients importants tels que Walmart WMT.N , Amazon AMZN.O et BP BP.L .

Valeurs associées

AMAZON.COM
244,4100 USD NASDAQ +0,56%
BP
463,450 GBX LSE +1,04%
PLUG POWER
2,6500 USD NASDAQ +5,58%
WALMART
102,630 USD NYSE +0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des travailleurs préparent une fosse commune pour des Palestiniens dans un cimetière de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 Novembre 2025. ( AFP / Bashar Taleb )
    L'envoyé américain Kushner discute avec Netanyahu de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:23 

    L'envoyé américain pour le Proche-Orient Jared Kushner s'est entretenu lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'heure où Washington cherche à s'assurer du maintien de la trêve à Gaza après la libération de la majorité des otages. ... Lire la suite

  • Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    information fournie par BoursoBank 10.11.2025 14:20 

    Plusieurs études démontrent que la Bourse reste le meilleur investisement sur le long terme. Problème, le sujet apparait souvent comme complexe et risqué pour bon nombres de Français. Surtout, le mécanisme de fixation de prix et la fonction du passage d'ordre peuvent vite ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:18 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse et secteur des assureurs de santé et des cryptomonnaies, Tesla, Tyson Foods et Venture Global) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite

  • Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    information fournie par Ecorama 10.11.2025 14:10 

    Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les chèques promis par Donald Trump, l’avenir de ses droits de douane contestés, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank