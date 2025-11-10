Plug Power débloque 275 millions de dollars et s'oriente vers le marché de l'alimentation des centres de données

Plug Power PLUG.O prévoit de générer plus de 275 millions de dollars en monétisant des actifs, en libérant des liquidités restreintes et en réduisant les dépenses de maintenance, a déclaré la société lundi, alors que le fabricant de piles à hydrogène se concentre sur des opportunités à plus haut rendement et sur le marché en forte croissance des centres de données.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 10 % avant bourse.

La société a signé une lettre d'intention non contraignante pour monétiser ses droits sur l'électricité à New York et dans un autre endroit des États-Unis, et pour s'associer à un développeur de centres de données national qui étend ses installations à travers le pays.

Plug a déclaré que la collaboration porterait sur l'utilisation de ses piles à combustible alimentées à l'hydrogène pour fournir une alimentation de secours et auxiliaire aux centres de données, un secteur confronté à une demande croissante d'énergie fiable et à faible teneur en carbone.

Cette décision souligne la réorientation de Plug vers des projets plus rentables et sa volonté de commercialiser la technologie de l'hydrogène dans des secteurs à forte consommation d'énergie.

La société a indiqué qu'elle suspendrait sa participation au programme de prêts du ministère américain de l'énergie et qu'elle réorienterait ses capitaux vers des projets plus rapidement rentables dans l'ensemble de son réseau de distribution d'hydrogène.

"Les mesures que nous prenons aujourd'hui reflètent l'agilité et la discipline financière de Plug", a déclaré le directeur général Andy Marsh.

"La monétisation de ces actifs renforce notre bilan, tandis que le partenariat sur le développement d'un centre de données à grande échelle élargit notre portée sur un marché dynamique et à forte croissance qui valorise la fiabilité, la résilience et la durabilité."

Le mois dernier, la société a nommé Jose Luis Crespo, un de ses initiés , comme son prochain directeur général, qui prendra ses fonctions après le dépôt du rapport annuel 2025 de Plug en mars 2026.

Au 30 juin, Plug disposait de plus de 140 millions de dollars de liquidités non affectées et d'équivalents de liquidités.

Plug Power a déclaré lundi qu'elle continuerait à évaluer des projets de production d'hydrogène et d'infrastructure conformes à ses objectifs de coûts et de croissance à long terme.

La société exploite des usines en Géorgie, au Tennessee et en Louisiane avec une capacité de production totale de 40 tonnes d'hydrogène par jour, desservant des clients importants tels que Walmart WMT.N , Amazon AMZN.O et BP BP.L .