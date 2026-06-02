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Plug Power conclut une vente de crédits d'impôt d'une valeur de 39 millions de dollars liée à son site en Louisiane ; le cours de l'action grimpe
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** L'action du fabricant de piles à combustible Plug Power PLUG.O progresse d'environ 7% à 4,20 $

** La société finalise la vente d'un crédit d'impôt à l'investissement fédéral d'environ 39,2 millions de dollars lié à son site en Louisiane

** Cette transaction fait suite au transfert, en janvier 2025, par Plug d'un crédit d'impôt à l'investissement (ITC) de 30 millions de dollars lié à son site de production d'hydrogène de Woodbine, en Géorgie

** L'usine de Louisiane s'inscrit dans le cadre du développement du réseau américain de production d'hydrogène vert de Plug

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 113,6% depuis le début de l'année

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