Plug Power chute suite à l'exercice de warrants

8 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O en baisse de ~5% à 3,7 $

** La société déclare avoir conclu un accord d'incitation à l'achat de bons de souscription avec un seul investisseur institutionnel existant pour les bons de souscription en circulation de Plug Power émis en mars pour l'achat de 185 millions d'actions à 2 $ par action

** La société indique que le produit brut pour PLUG, avant déductions, devrait être d'environ 370 millions de dollars

** La société indique également qu'elle émettra de nouveaux bons de souscription à 7,75 dollars par action lors de l'exercice des bons de souscription existants

** PLUG indique que si les nouveaux bons de souscription sont entièrement exercés sur une base en espèces, la société peut lever environ 1,4 milliard de dollars en produit brut supplémentaire

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 74,64 % depuis le début de l'année