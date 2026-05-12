Plug Power atteint son plus haut niveau depuis plusieurs mois grâce à des pertes moins importantes que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

12 mai - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Plug Power PLUG.O ont grimpé jusqu'à 7,4% pour atteindre 3,78 dollars, leur plus haut niveau depuisle 16 octobre de l'annéedernière

** La société affiche une perte inférieure aux prévisions au premier trimestre, grâce à sa plateforme intégrée d'hydrogène et à une demande soutenue sur ses principaux marchés

** Elle annonce une perte ajustée de 8 cents par action au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 9 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** PLUG prévoit de générer environ 275 millions de dollars grâce à des initiatives de monétisation d'actifs liés à des projets d'hydrogène, notamment un accord annoncé précédemment avec Stream Data Centers

** Le chiffre d'affaires net de 163,5 millions de dollars a dépassé les estimations de 141,1 millions de dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, PLUG affiche une hausse de 85,26% depuis le début de l'année