
Plug Power achève la phase 1 de la livraison d'hydrogène pour H2CAST ; les actions progressent
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O sont en hausse de ~1,5 % à 3,45 $ en pré-commercialisation

** L'entreprise complète la première phase de sa livraison d'hydrogène de 44,5 tonnes métriques pour H2CAST (Hydrogen Cavern Storage Transition), un projet conjoint mené par Gasunie et STORAG ETZEL en Allemagne

** ajoute qu'elle a obtenu un deuxième mandat de livraison de 35 tonnes métriques d'hydrogène supplémentaires pour le même projet H2CAST

** La société continuera à s'approvisionner en hydrogène auprès de Hy2Gen ATLANTIS, l'installation d'électrolyse située à Werlte, en Allemagne

** En date de la dernière clôture, PLUG a augmenté de ~60% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PLUG POWER
3,2750 USD NASDAQ -3,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

1 commentaire

  • 14:00

    Très bonne nouvelle , car ma moins value est très importante





