PLFSS 2025: les fédérations du grand âge expriment une "forte inquiétude"

(AOF) - Les fédérations et organisations du grand âge à expriment leur "forte inquiétude" à la lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025. "Inférieurs à l’année passée, les financements prévus pour le secteur sont largement insuffisants, alors que la filière rencontre des difficultés économiques sans précédent", estiment-elles. Elles jugent "préoccupante" "l’absence d’un investissement conséquent alloué au grand âge", "au regard du choc démographique attendant le pays".

Alors que le secteur "va devoir recruter, former, et fidéliser près de 400 000 personnes à horizon 2030", le PLFSS prévoit la création de 6 500 postes, un chiffre "insuffisant pour répondre à l'urgence de la situation actuelle et qui ne présage pas l'atteinte de l'objectif pour les cinq prochaines années".

"Alarmante depuis plusieurs années, la situation économique des acteurs du grand âge risque donc d'atteindre son point critique", concluent les signataires.

La tribune est signée par les fédérations Synerpa, Adédom, AD-PA, Cndepah, Collectif Domicile, Fehap, FESP, Fnadepa, Mutualité Française, Nexem, UNA, UNCCAS, Uniopss.