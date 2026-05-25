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Plejd en forte hausse avec l'exercice de BSA par ses employés
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 13:48

Plejd grimpe de 5,7% à 1 085 SEK, alors que la société spécialisée dans les solutions de communication de données a fait part de l'exercice par ses salariés de bons de souscription d'actions (BSA) qui avaient été émis à leur profit en 2023 dans le cadre d'un plan d'intéressement.

Au total, 152 584 bons de souscription ont été exercés par les employés du groupe suédois, permettant la souscription d'un nombre égal d'actions et portant donc le nombre total d'actions composant le capital social de Plejd à 11 331 304.

La souscription d'actions entraîne une dilution d'environ 1,36% du nombre total d'actions et de droits de vote pour les actionnaires existants. Néanmoins, cet exercice peut être considéré comme un signal de confiance interne dans les perspectives de l'entreprise.

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