Pleins feux sur l'Europe dans un contexte de relance budgétaire

Signes encourageants de l'enquête PMI américaine, amélioration du climat des affaires en Allemagne, anticipation d'un choc lié aux droits de douane en Asie... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions allemandes, et plus largement les indices européens, ont surperformé les principaux indices de référence mondiaux depuis le début de l'année, en raison de l'évolution de la perception concernant l'austérité budgétaire en Europe.

La réforme du « frein constitutionnel à l'endettement » en Allemagne ouvre la voie à des centaines de milliards d'euros de dépenses pour la défense et les infrastructures.

En outre, la Commission européenne a proposé de donner une marge de manœuvre supplémentaire aux pays de l'Union européenne (UE) afin qu'ils dépensent davantage pour la défense. Elle a également proposé une dette commune à cette fin.

Bien que les investisseurs aient accueilli favorablement ces mesures, le véritable enjeu réside dans la mise en œuvre de ces plans pour améliorer la productivité, afin que les bénéfices se répercutent sur l'économie réelle.

