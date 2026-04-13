 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pledj en haut débit, Lufthansa décroche et Kering perd de sa splendeur
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 10:09

L'échec de la voie diplomatique plombe le secteur du luxe et les compagnies aériennes, qui perdent du terrain. A l'inverse, Polypeptide suscite l'intérêt des fonds de private equity tandis que Wise dépasse ses objectifs. De leur côté, Nemetschek et Industrivarden subissent des dégradations de la part des analystes.

Actions en hausse

Plejd ( 13%) : publie des résultats financiers supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en forte progression à 364,17 MSEK contre 256,36 MSEK un an plus tôt. Cette dynamique de croissance entraîne un ajustement des valorisations par les analystes de Nordea, SEB et Pareto Securities.

Polypeptide ( 7%) : le sous-traitant pharmaceutique progresse dans un contexte de rumeurs d'acquisition. L'entreprise suscite l'intérêt de plusieurs fonds de private equity, dont EQT, KKR et Advent International, qui envisageraient le rachat de la société suisse.

Var Energi ( 4%) : le groupe pétrolier profite de la publication d'indicateurs opérationnels solides. Sa production nette est en hausse de 2% sur ce trimestre, à 406 000 barils d'équivalent pétrole par jour et une croissance organique annuelle de 51%.

Wise ( 5%) : la fintech britannique dépasse ses objectifs avec un volume de transactions transfrontalières en hausse de 26% GBP au quatrième trimestre. Portée par 11,3 millions de clients actifs, l'entreprise confirme ses prévisions de rentabilité avant son introduction au Nasdaq.

Nibe ( 2%) : BNP Paribas reprend le suivi de la valeur avec une recommandation "surperformance". L'établissement bancaire fixe un objectif de cours de 50 SEK pour le spécialiste suédois des pompes à chaleur.

Actions en baisses

Nemetschek (-6%) : la société logicielle germanique perd UBS dans ses alliés. UBS via son analyste Michael Briest est désormais à la vente contre neutre auparavant. L'objectif de cours est rabaissé à 56 EUR contre 76 EUR.

Lufthansa (-4%) : nouvelle grève des pilotes ce lundi et mardi pour la société allemande, entraînée par une baisse généralisée du secteur suite à l'échec des négociations à Islamabad ce week-end. Air France-KLM perd -3,5%, IAG -2,5% et Wizz Air -5,5%.

Industrivarden (-3%) : initialement à conserver, la banque nordique SEB a changé sa recommandation à vendre. L'objectif de cours est toutefois relevé à 484 SEK contre 480 SEK auparavant.

Kering (-3%) : Dans un secteur déjà fragilisé par l'impasse diplomatique au Moyen-Orient ce week-end, Kering subit un nouveau coup dur. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur le titre, passant de "surpondérer" à "pondération de marché". La banque d'affaires a également revu son objectif de cours à la baisse, le fixant désormais à 320 EUR contre 330 EUR précédemment.

Sulzer (-3%) : l'entreprise suisse, spécialiste de l'ingénierie des fluides, publie des résultats décevants. Les prises de commandes organiques ont reculé de 8,6%, entraînées par la faiblesse de la division Chemtech. Pour 2026, l'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 5%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank