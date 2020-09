Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, totalise déjà plus de 310 membres à son Club d'actionnaires « Azur 4.0 », lancé il y a un mois. Cet engouement confirme le lien particulier qui unit le Groupe à ses actionnaires depuis son introduction en Bourse.



Afin de remercier les membres du Club de leur confiance et de leur fidélité, Mare Nostrum a organisé un moment de rencontre à l'occasion du match de rugby opposant le FC Grenoble à Montauban. 4 actionnaires membres du Club ont eu le privilège, après tirage au sort, d'assister au match ce vendredi 18 septembre en compagnie du management du Groupe. Cette rencontre qui s'est soldée par un match nul a permis aux heureux actionnaires de partager un moment de convivialité et d'échanges dans des conditions privilégiées.