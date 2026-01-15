Playlist, propriétaire de ClassPass, et EGYM vont fusionner dans le cadre d'une opération soutenue par l'entreprise de Jared Kushner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Playlist, propriétaire de l'application de réservation de salles de sport ClassPass, a annoncé jeudi qu'il allait fusionner avec la société EGYM, spécialisée dans la technologie du fitness, dans le cadre d'une opération qui comprend un financement par actions de 785 millions de dollars, mené par Affinity Partners, la société d'investissement de Jared Kushner.

L'opération, qui, selon Playlist, valorise l'entité combinée à 7,5 milliards de dollars, comprend un nouvel investissement d'Affinity Partners, ainsi que des investisseurs existants tels que Vista Equity Partners, Temasek et L Catterton, a indiqué la société.

Les nouveaux fonds propres permettront d'investir dans l'intelligence artificielle et d'aider EGYM à pénétrer les principaux marchés de Playlist, notamment l'Amérique du Nord et l'Asie, où sa présence est actuellement limitée, selon Playlist.

La fusion intervient à un moment où les jeunes Américains accordent de plus en plus la priorité à leurs dépenses de santé et de bien-être , même dans le contexte d'une économie volatile.

Rien qu'aux États-Unis, les dépenses en matière de bien-être sont estimées à plus de 500 milliards de dollars par an, avec une croissance de 4 à 5 % chaque année, selon une étude de McKinsey datant de 2025. La génération Z et les milléniaux ont généré plus de 41 % de ces dépenses annuelles de bien-être, selon le rapport.

Playlist, qui dispose d'une large gamme de plateformes de fitness et de santé permettant aux gens de réserver des séances d'entraînement en ligne, a déclaré que le revenu net combiné des entreprises en 2025 s'élevait à plus de 800 millions de dollars.

Après la fusion, les marques de Playlist, qui comprennent Mindbody, Booker et ClassPass, fonctionneront comme d'habitude et EGYM poursuivra ses activités en tant que filiale au sein du portefeuille de Playlist.